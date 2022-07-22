87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu - Son Dakika
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87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu

22.07.2022 14:04
87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçiye nefes aldıracak haber... 87 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Uzman Eller Proje Desteği ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Kirişci, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımına göre ödemelerin 68 milyon 234 bin 2 lirası Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, 9 milyon 236 bin 854 lirası Uzman Eller Proje Desteği, 9 milyon 551 bin 422 lirası Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında yapılacak.

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Kaynak: AA

Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu - Son Dakika
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