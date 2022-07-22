Kirişci'nin paylaşımına göre ödemelerin 68 milyon 234 bin 2 lirası Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, 9 milyon 236 bin 854 lirası Uzman Eller Proje Desteği, 9 milyon 551 bin 422 lirası Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Kaynak: AA

Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu - Son Dakika

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