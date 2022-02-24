Sivas'ta 9 firmaya KOSGEB desteği - Son Dakika

Sivas'ta 9 firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe almaya hak kazandı.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali Salih Ayhan, KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan firmaları tebrik etti.

Ayhan, KOSGEB'e müracaatta bulunan 9 firmanın 1 milyon 740 bin lira hibe alacağını belirterek, "Devletimiz kuruluşundan gelişmesine kadar hemen hemen her aşamada küçük ve orta işletmelerimizin yanında yer almaktadır. Bu programları en çok uygulayan illerin başında da Sivas gelmektedir." dedi.

KOBİ'lerin sadece ekonomik kalkınmanın değil, sosyal dengenin ve istikrarın da önemli aktörleri olduğunu vurgulayan Ayhan, "Ekonomide ayna özelliği gösteren KOBİ'lerin özel programlarla desteklenmesini de bu nedenle çok önemsiyorum. İleri Girişimcilik Desteği olarak tanımlanan bu programla imalat ve yazılım sektörlerinde başvuru yapan firmalarımız çeşitli başlıklar altında hibe alıyor." diye konuştu.

Hibe desteğine hak kazanan firmaları kutlayan Ayhan, firmalardan ekonomiye güç vermelerini istedi.