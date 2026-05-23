9 Günlük Bayram Tatili Turizmi Canlandırdı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen 9 günlük bayram tatili hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda satışlara olumlu yansıdı. Turizmci Hamit Kuk, bayram tatilinin erken açıklanmasının turizm sektöründe hareketliliği artırdığını belirterek, "Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin bayram döneminde seyahat edeceğini ve 180 milyar liralık ekonomik hacim oluşacağını öngörüyoruz" dedi.

Turizmde kentteki önemli isimlerden Hamit Kuk, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin erken açıklanmasının turizm sektöründe hareketliliği artırdığını belirterek, vatandaşların tatil planlarını erkenden yapmaya başladığını söyledi. Kuk, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen 9 günlük tatilin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda satışlara olumlu yansıdığını ifade etti.

Kuk, insanların tatili ikiye bölerek değerlendirdiğini belirterek, "Bir kısmı tatilin ilk bölümünde sahil kesiminde bir otelde veya kültür turunda 4-5 günlük program yapıyor. Daha sonraki dönemde ise eş, dost ve aile ziyareti gerçekleştiriyor" dedi.

Mart ve nisan aylarının turizm açısından beklentilerin altında geçtiğini dile getiren Kuk, mayıs ayında hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda yaşanan hareketlilikle sektörün toparlandığını kaydetti.

Kuk, özellikle Almanya, Avrupa ülkeleri ve Rusya'daki mayıs dönemi tatillerinin de dış pazarda etkili olduğunu belirterek, "Mayıs ayı hem yurt dışı hem de yurt içi pazarında bayramlarla geçiyor. Mart ve nisanın kötü geçmesinden sonra mayıs yüzümüzü güldürdü" ifadelerini kullandı.

Bayramda 10 milyon kişilik hareketlilik beklentisi

Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin bayram döneminde seyahat edeceğini öngördüklerini ifade eden Kuk, bu hareketliliğin önemli bir ekonomik hacim oluşturacağını söyledi.

Kuk, "Yaklaşık 7-8 milyon kişinin eş, dost ve akraba ziyareti yapacağını, 2 ila 2,5 milyon kişinin ise yurt içi ve yurt dışı tatil, kültür turu ve otel konaklamasını tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu hareketlilikten yaklaşık 180 milyar liralık ekonomik hacim oluşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"Otellerde doluluk oranları yükseliyor"

Mayıs ayının ilk haftasından itibaren otellerde doluluk oranlarının arttığını dile getiren Kuk, mart ve nisana göre önemli yükseliş yaşandığını belirterek, "Doluluk oranları yüzde 60-70 seviyelerinde seyrediyordu. Bayramla birlikte Antalya'da bazı otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını düşünüyorum. Ege Bölgesi'nde de oranların yüzde 70-80'in üzerine çıkmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Herkes bütçesine uygun şekilde sahil kesimindeki otellerde yer bulabiliyor"

Vatandaşların tatil planlarında iki temel eğilimin öne çıktığını belirten Kuk, bir grubun sahil otellerini tercih ettiğini, diğer grubun ise kültür turlarına yöneldiğini söyledi. Kuk, üç ve dört günlük paketlerin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, Türkiye'de her bütçeye uygun tatil seçeneği bulunduğunu kaydetti.

"Kişi başı günlük bin ila bin 500 liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan fiyatlar var. Herkes bütçesine uygun şekilde sahil kesimindeki otellerde yer bulabiliyor" diyen Kuk, kültür turizmi kapsamında ise Karadeniz, Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu turlarının öne çıktığını kaydetti.

"Uygun fiyat vaadiyle dolandırılmayın" uyarısı

Turizm dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyaran Kuk, yaz sezonu yaklaşırken uygun fiyat vaadiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerinin arttığını söyledi.

Kuk, vatandaşların tatillerini yalnızca yasal olarak faaliyet gösteren ve denetlenen seyahat acenteleri üzerinden satın alması gerektiğini vurgulayarak, "Mutlaka paket tur sözleşmesi yapılmalı. Bu sözleşmede yolcuya vaat edilen tüm hizmetler yer almak zorunda. Ayrıca ödeme, satın alınan firmanın hesabına yapılmalı ve fatura alınmalı" dedi.

Kuk, vatandaşların tatil planlarını son dakikaya bırakmaması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, Türkiye'de her bütçeye uygun seçenek bulunduğunu ve fiyatların önceden araştırılması gerektiğini kaydetti. - ANTALYA