9 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda dalgalanmalar devam ediyor. Peki, Bugün altın ne kadar? 9 Kasım Salı altın kaç lira? Çeyrek ve gram altının fiyatları ne?

GRAM KAÇ LİRA?

Dün kapanışı 567,7 lira ile tamamlayan gram altın güne yükselişle başladı.

Gram altın alış: 569,5

Gram altın satış: 569,7

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dün kapanışı 919,6 lira ile yapan çeyrek altın, güne yükselişle başladı.

Çeyrek altın alış: 911,1

Çeyrek altın satış: 933,9

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.