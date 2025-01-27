9. Kısa Film Yarışması Jüri Üyeleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

9. Kısa Film Yarışması Jüri Üyeleri Açıklandı

Sabancı Vakfı'nın iklim göçü temalı kısa film yarışmasının jürisi ve ödülleri belirlendi.

27.01.2025 12:51
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Sabancı Vakfı 9'uncu Kısa Film Yarışması'nın jürisinde yer alacak isimler belli oldu.

Sabancı Vakfından yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasının 9'uncusu, "İklim Göçü" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın kazananları, 5 Şubat'ta Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Bu yıl "Çok Göç Olmadan Çek" sloganıyla düzenlenen yarışmanın jürisinde, ulusal ve uluslararası alanda önemli isimler yer alıyor.

Ana jüri üyeleri arasında yönetmen Ömür Atay, oyuncular Burcu Biricik ve Boran Kuzum, Avrupa Görsel ve İşitsel Kadın Ağı Kurucusu Francine Hetherington Raveney ile ödüllü yapımcı Sarka Cimbalova bulunuyor.

Sosyal Etki Jürisi'nde ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Dr. Akgün İlhan ve gazeteci-yazar Binnaz Saktanber yer alıyor. Yarışmanın kanaat önderi olarak İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel görev yapacak.

Sabancı Vakfının kısa film yarışması, bu yıl da iklim değişikliğinin insan yaşamına etkilerini ve bu değişimle birlikte yaşanan zorunlu göç süreçlerini sinema aracılığıyla gündeme taşımayı hedefliyor. Yarışmada dereceye giren filmler, toplumsal farkındalık yaratmada sinemanın gücünü ortaya koyan örnekler olarak değerlendirilecek.

Vakıf, yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisine 60 bin lira, ikincisine 40 bin lira, üçüncüsüne ve Sosyal Etki Ödülü kazanana ise 25 bin lira ödül verecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Göçmenler, Ekonomi, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 9. Kısa Film Yarışması Jüri Üyeleri Açıklandı - Son Dakika

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