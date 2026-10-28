AA Finans anketinde ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,20 oldu - Son Dakika
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AA Finans anketinde ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,20 oldu

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomist, ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalamasını yüzde 2,20 olarak belirledi. Bu ortalamaya göre eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71
Haziran291,040,99
Temmuz29,551,821,78
Ağustos29,491,861,84
Eylül29,662,181,84
Ekim29,642,20

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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