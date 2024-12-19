AA\'ya 2024 TBD Bilişim Ödülü

Ekonomi

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen 41. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında, "2024 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri" Bilişim Medyası Kategorisi Ödülü Anadolu Ajansına (AA) verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), 2024 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

"Geleceğe Yön Veren Politika ve Stratejiler", "Geleceğin Haberleşme Altyapıları", "Akıllı ve Yeşil Teknolojiler ve Uygulamaları", "Yeni Nesil Siber Güvenlik Teknolojileri", "Engelsiz Bilişim", "Tekno Girişimcilik Ekosistemi", "Nitelikli İnsan Kaynağı" ve "Teknolojide Kadın" oturumlarının gerçekleştirildiği kurultayın ardından, TBD/TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) Yaşam Boyu Hizmet Ödülleri, Bilişim Hizmet Ödülleri ve Bilim Kurgu Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Anadolu Ajansına 2024 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri Bilişim Medyası Kategorisi ödülü verildi. Ödülü, AA adına Kıdemli Muhabir Mehtap Yılmaz Özdemir, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe'nin elinden aldı.

Aktepe, "Farkındalık yaratılması gereken çok önemli konularda, Anadolu Ajansı her zaman bizim yanımızda oldu. TBD'nin varoluşundan bu yana Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar." diye konuştu.