AB, Çelik Sektörünü Güçlendirmek İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Çelik Sektörünü Güçlendirmek İçin Eylem Planı Hazırlıyor

AB, çelik sektörünü rekabetçi hale getirmek için baharda yeni bir eylem planı sunacak.

25.02.2025 16:16
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Avrupa Birliği (AB), çelik sektörünü daha rekabetçi hale getirmek ve ABD'nin uygulaması söz konusu tarifelerden korumak için çalışmalar yapıldığını, planların ise ilkbahar aylarında sunulacağını bildirdi.

AB Komisyonu, Avrupa çelik sektörünün geleceğine yönelik bir yol haritası belirlemek üzere stratejik diyalog başlatılacağını ve ilkbahar aylarında çelik ve metaller konusunda yeni bir eylem planı hazırlanacağını duyurdu.

Çelik endüstrisinin, Avrupa'nın temel sektörleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, stratejik diyalogla çelik sektörünün temiz endüstriyel dönüşümde karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi için gereken somut adımların ortaya konulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa çelik endüstrisinin uzun vadede hem rekabetçi hem de sürdürülebilir olmasının amaçlandığına işaret edilerek, eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olan çelik endüstrisinin artan enerji maliyetleri, hammaddeye erişim sorunları, haksız küresel rekabet ve yeni ABD tarifeleri gibi nedenlerle hedefe yönelik desteklere ihtiyaç duyduğu bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 4 Mart'ta Avrupa çelik üreticileri, hammadde tedarikçileri, tüccarlar, sosyal ortaklar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapacağı ifade edilen açıklamada, toplantıda sektörün rekabet gücünü artırma, temiz dönüşüm, karbondan arınma ve ticari konuların değerlendirileceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameler kapsamına AB ülkelerini de dahil etmişti.

Bu durum, Avrupa tarafında ciddi rahatsızlığa neden olmuştu. AB Komisyonu da Birlik ürünlerine ek tarife uygulanması halinde buna karşılık verileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Çelik Sektörünü Güçlendirmek İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika

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