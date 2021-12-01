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AB, Çin'in Kuşak ve Yol girişimine "alternatif" program hazırladı - Son Dakika

AB, Çin'in Kuşak ve Yol girişimine "alternatif" program hazırladı

01.12.2021 15:36
AB, Çin'in Kuşak ve Yol girişimine "alternatif" program hazırladı

Avrupa Birliği (AB), gelişmekte olan ülkelerde Çin'in İpek Yolu girişimine alternatif olmak üzere toplam 300 milyar avroluk altyapı yatırım programı hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), gelişmekte olan ülkelerde Çin'in İpek Yolu girişimine alternatif olmak üzere toplam 300 milyar avroluk altyapı yatırım programı hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında AB'nin "Küresel Geçit" adlı yeni stratejisini tanıttı.

Strateji kapsamında AB ve üye ülkelerin adil ve sürdürülebilir biçimde kaliteli altyapı yatırımları yapacağına dikkati çeken von der Leyen, "Halihazırda altyapı yatırım seçenekleri çok sınırlı durumda bulunuyor. Mevcut seçenekler ise çoğunlukla büyük mali, siyasi ve sosyal sonuçlar doğuran satır araları içeriyor." diye konuştu.

Von der Leyen, ülkelerin sürdürülebilir ve kaliteli projeleri için güvenilir ortaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Küresel Geçit, AB'nin dünya çapında altyapıyı geliştirmeye yönelik yatırım planı ve yol haritasıdır." ifadesini kullandı.

Planın, demokratik değer odaklı bir yaklaşım olduğunu anlatan von der Leyen, bunun aynı zamanda AB'nin dünyadaki stratejik çıkarlarına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Von der Leyen, "Küresel Geçit, 2027 yılına kadar 300 milyar avroyu harekete geçirecek. Küresel Geçit, dünya çapında yeşil ve dijital dönüşüm önceliklerini desteklemek için yatırım yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Planın, AB Komisyonu, üye ülkeler ve Avrupa finansal kurumları ortak yaklaşımı olduğunu belirten von der Leyen, sürece özel sektörün de katkı sağlayacağını anlattı ve "Çin yatırımlarını tecrübe eden ülkelerin daha iyi ve farklı tekliflere ihtiyacı var." dedi.

AB planının iyi yönetileceğini, şeffaf olacağını ve sürdürülemeyecek seviyelerde borç miktarıyla sonuçlanmayacağına vurgu yapan von der Leyen, Küresel Geçit'in, Çin girişiminin "gerçek bir alternatifi" olduğunu söyledi.

Plana göre, AB gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına 2027 yılına kadar 300 milyar avroluk kaynak sağlayacak. Bu kaynak, dijital dönüşüm, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sağlık gibi alanlara yöneltilecek. AB, söz konusu alanlardaki yatırımlara uygun koşullu finansman verecek.

Yatırımları almak için, hukukun üstünlüğü, çevre, demokrasi, insan hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlara uyum gösterilmesi gerekecek.

Söz konusu stratejinin finansmanının yaklaşık 135 milyar avrosu AB sürdürülebilir kalkınma fonlarından, 18 milyar avrosu AB bütçesinden ve 145 milyar avrosu Avrupa'daki çeşitli finans ve kalkınma kurumlarından sağlanacak.

Çin'in Kuşak ve Yol projesi, katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında demir, kara ve dijital bağlantılar, köprüler, petrol ve doğal gaz boru hatları, lojistik üsler, enerji santralleri, hava alanları ve limanlar gibi büyük tesislere yatırımlar yapılıyor.

AB planının, Çin'in programına alternatif olması dikkati çekiyor ve Çin programının ülkeleri sürdürülemez seviyelerde borçluluğa sürüklediği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İpek Yolu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Çin'in Kuşak ve Yol girişimine 'alternatif' program hazırladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB, Çin'in Kuşak ve Yol girişimine "alternatif" program hazırladı - Son Dakika
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