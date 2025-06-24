Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hava yolu yolcu haklarının güncellenmesine ilişkin teklifleri görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, hava yolu yolcu haklarının artırılmasını içeren değişiklik teklifini 38 "Evet", 2 "Hayır" oyla kabul etti.

İPTAL VEYA UZUN GECİKMELERDE 14 GÜN İÇİNDE ÜCRET İADESİ

Buna göre, iptal veya uzun gecikmelerde yolculara ücret iadesi 14 gün içinde yapılacak. Bir aracı firma, iadeler için belirlenen son tarihe uymazsa, geri ödemeyi 7 gün içinde hava yolu şirketi yapacak.

EL BAGAJINDAN ÜCRET ALINMAYACAK

El bagajı için AB içinde ortak bir boyut belirlenecek. Hava yolu yolcuları ek bir ücret ödemeden el çantası, sırt çantası veya dizüstü bilgisayar gibi bir kişisel eşya ile birlikte 7 kilogramı aşmayan bir küçük el bagajı taşıma hakkına sahip olacak.

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VE HAREKET KABİLİYETİ KISITLI KİŞİLERDEN EK KOLTUK ÜCRETİ ALINMAYACAK

12 yaş altı çocuklar refakatçilerinin yanında koltuk seçim ücreti alınmadan oturabilecek. Böylece, çocukları yanında oturmak isteyenlerden ek koltuk seçim ücreti alınmayacak. Hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerle seyahat edenlerin koltuk seçiminden de ek ücret alınmayacak. Tekerlekli sandalye gibi ekipmanların uçuşta zarar görmesi veya kaybolması durumunda derhal tazmin edilmesi gerekecek.

Tasarı, AP Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakere edilerek son halini alacak.