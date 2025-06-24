Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
24.06.2025 17:03
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Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi milletvekilleri, hava yolu firmalarının küçük el bagajlarından ücret almalarının yasaklanmasını istedi. Buna göre, yolcular ek bir ücret ödemeden el çantası, sırt çantası veya dizüstü bilgisayar gibi bir kişisel eşya ile birlikte 7 kilogramı aşmayan bir küçük el bagajı taşıma hakkına sahip olacak.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hava yolu yolcu haklarının güncellenmesine ilişkin teklifleri görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, hava yolu yolcu haklarının artırılmasını içeren değişiklik teklifini 38 "Evet", 2 "Hayır" oyla kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, Hava Yolu Firmalarından Küçük El Bagajı Ücretini Yasaklamak İstiyor

İPTAL VEYA UZUN GECİKMELERDE 14 GÜN İÇİNDE ÜCRET İADESİ

Buna göre, iptal veya uzun gecikmelerde yolculara ücret iadesi 14 gün içinde yapılacak. Bir aracı firma, iadeler için belirlenen son tarihe uymazsa, geri ödemeyi 7 gün içinde hava yolu şirketi yapacak.

Avrupa Parlamentosu, Hava Yolu Firmalarından Küçük El Bagajı Ücretini Yasaklamak İstiyor

EL BAGAJINDAN ÜCRET ALINMAYACAK

El bagajı için AB içinde ortak bir boyut belirlenecek. Hava yolu yolcuları ek bir ücret ödemeden el çantası, sırt çantası veya dizüstü bilgisayar gibi bir kişisel eşya ile birlikte 7 kilogramı aşmayan bir küçük el bagajı taşıma hakkına sahip olacak.

Avrupa Parlamentosu, Hava Yolu Firmalarından Küçük El Bagajı Ücretini Yasaklamak İstiyor

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VE HAREKET KABİLİYETİ KISITLI KİŞİLERDEN EK KOLTUK ÜCRETİ ALINMAYACAK

12 yaş altı çocuklar refakatçilerinin yanında koltuk seçim ücreti alınmadan oturabilecek. Böylece, çocukları yanında oturmak isteyenlerden ek koltuk seçim ücreti alınmayacak. Hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerle seyahat edenlerin koltuk seçiminden de ek ücret alınmayacak. Tekerlekli sandalye gibi ekipmanların uçuşta zarar görmesi veya kaybolması durumunda derhal tazmin edilmesi gerekecek.

Avrupa Parlamentosu, Hava Yolu Firmalarından Küçük El Bagajı Ücretini Yasaklamak İstiyor

Tasarı, AP Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakere edilerek son halini alacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bilgisayar, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb:
    yaparsa Avrupa yapar 8 1 Yanıtla
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