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AB'de Otomobil Satışları Yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) kasımda otomobil satışları yıllık yüzde 6,7 artarak 885 bin 581 adet olarak belirlendi. Benzinli araçlar popülerliğini sürdürdü ve elektrikli otomobil satışları da yükseldi.

AB\'de Otomobil Satışları Yükseldi
20.12.2023 - 13:39,
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Avrupa Birliği'nde (AB) toplam otomobil satışları kasımda yıllık yüzde 6,7 yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 6,7 yükselerek 885 bin 581 adet olarak belirlendi. Böylece, Avrupa otomobil pazarı, tedarik zinciri sorunlarını aşarken AB ülkelerinde otomobil satışları son 16 ay boyunca artışını sürdürdü.

AB'de otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış göstererek 10 milyona yaklaştı.

Yakıt tiplerine bakıldığında benzinli araçlar kasım ayında da popülerliğini sürdürdü.

Kasımda AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 32,7'si benzinli, yüzde 27,4'ü hibrit, yüzde 12,2'si dizel, yüzde 16,3'ü tam elektrikli, yüzde 8,1'i fişli hibrit ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıtlılardan oluştu.

Elektrikli otomobil satışları da kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 yükselerek 144 bin 378'e ulaştı.

Elektrikli otomobil satışlarında İtalya'da yüzde 16,2, Fransa'da yüzde 14 ve İspanya'da yüzde 7 artış, Almanya'da ise yüzde 5,7'lik düşüş yaşandı.

Volkswagen Grubu ve markaları, kasımda AB'de yüzde 26,2 pazar payına ulaştı. Opel'in ait olduğu Stellantis'in pazar payı yüzde 15,7, Renault'un ise yüzde 10,6 oldu.

BMW pazardan yüzde 7,6, Mercedes-Benz yüzde 5,9 pay alırken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın pazar payı yüzde 3,5'e ulaştı.

Kaynak: AA
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