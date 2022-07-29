AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı - Son Dakika
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AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı

29.07.2022 10:34
AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından duyurulan yüzde 15'lik enerji tasarrufu planıyla zorunlu kısıtlamalar getirilmesi durumunda Polonya'nın bu kararı veto edebileceği belirtildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) tarafından duyurulan yüzde 15'lik enerji tasarrufu planıyla zorunlu kısıtlamalar getirilmesi durumunda, bu kararı veto edebileceklerini söyledi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Morawiecki, AB'nin tasarruf planının zorunlu olmasını istemediklerini ifade etti.

"GEREKİRSE RESMİ VETO YAPACAĞIZ"

Morawiecki, Polonya'nın üzerine düşeni yaptığını ve kendisinin de ülkesini düşünmek zorunda olduğunu belirterek, "Enerji konusunda Polonya'nın veto haklarına sahip olması için kesinlikle oybirliği ile karar verilmesini destekliyor ve talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Polonya'nın gaz tüketimindeki olası zorunlu kesintileri veto edip edemeyeceği sorusuna Morawiecki, "Gerekirse resmi bir veto yapacağız" yanıtını verdi.

Bu arada, Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da ülkenin gaz tüketimini önemli ölçüde azalttığını ve 'zorunlu kesintilerin tartışılmasının gereksiz olduğunu' ifade etti.

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Kaynak: AA

Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı - Son Dakika
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