AB'de Ticari Araç Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

AB'de Ticari Araç Satışları Artış Gösterdi

2024'te AB'de van ve otobüs satışları artarken, kamyon satışları azaldı. Elektrikli otobüsler yükseldi.

28.01.2025 14:47
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Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl van gövde tipli hafif ticari araç satışları yüzde 8,3, otobüs satışları yüzde 9,2 artarken, kamyon satışları ise yüzde 6,3 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2024 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde van gövde tipli hafif ticari araç satışları 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artarak 1 milyon 586 bin 688 oldu. Satışlar, İspanya'da yüzde 13,7, Almanya'da yüzde 8,4, Fransa'da yüzde 1,1 ve İtalya'da yüzde 0,9 yükseldi.

AB'de yeni otobüs satışları da geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 artışla 35 bin 579'a ulaştı. Otobüs satışları İtalya'da yüzde 26,7, İspanya'da yüzde 10,3, Fransa'da yüzde 2,2 artarken, Almanya'da yüzde 2 geriledi.

Birlik ülkelerinde yeni kamyon satışları ise geçen yıl yüzde 6,3 düşüşle 327 bin 896 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam kamyon satışları Almanya'da yüzde 6,9, Fransa'da yüzde 2,9, İtalya'da yüzde 0,7 düşerken, İspanya'da yüzde 12 arttı.

AB'de 2024 yılında satılan yeni hafif ticari araçların yüzde 84,5'i, kamyonların yüzde 95,1'i ve otobüslerin yüzde 63,1'i dizel yakıtlı oldu.

Ayrıca, AB ülkelerinde 2024'te yeni elektrikli otobüs satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,8 artışla 6 bin 587 olarak gerçekleşti. Böylece elektrikli otobüslerin toplam pazar payı yüzde 18,5'e ulaştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Ticari Araç Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika

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