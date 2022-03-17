AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti

17.03.2022 13:04
AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

AB ülkelerinde şubat ayında yeni araç tescilleri tarihi düşük seviyelere geriledi.

Geçen yılın şubat ayında 771 bin 349 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 719 bin 465'e indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.

Böylece, AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 22,6, Fransa'da yüzde 13 azalırken, Almanya'da yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 6,6 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 200 bin 512, Fransa'da 115 bin 383, İtalya'da 110 bin 869 ve İspanya'da 62 bin 103 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşerek 1 milyon 401 bin 960'a indi.

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 176 bin 215 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 151 bin 483 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 69 bin 63 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

YORUMLAR
500
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 3 yıl aradan sonra ilk kez toplandı Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 3 yıl aradan sonra ilk kez toplandı Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Otomobil, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement