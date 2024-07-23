AB, Delivery Hero ve Glovo Hakkında Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Delivery Hero ve Glovo Hakkında Soruşturma Başlattı

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovo hakkında rekabet kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açtı. AB Komisyonu, Delivery Hero ve Glovo'nun Avrupa'da çevrim içi gıda ve tüketim mallarının çevrim içi sipariş ve teslimatı sektöründe kartel kurarak Birlik kurallarını ihlal edip etmediklerini değerlendirmek üzere resmi antitröst soruşturması başlatıldığını duyurdu.

23.07.2024 16:50
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Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovo hakkında rekabet kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Delivery Hero ve Glovo'nun Avrupa'da çevrim içi gıda ve tüketim mallarının çevrim içi sipariş ve teslimatı sektöründe kartel kurarak Birlik kurallarını ihlal edip etmediklerini değerlendirmek üzere resmi antitröst soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Delivery Hero ve Glovo'nun, Avrupa'nın en büyük gıda dağıtım şirketlerinden olduklarına işaret edilerek, Delivery Hero'nun 2022'de Glovo'nun bütün kontrolünü ele aldığı belirtildi.

Satın alma öncesinde Delivery Hero ve Glovo'nun coğrafi pazarları tahsis etmiş, ticari açıdan hassas olan stratejiler, fiyatlar, kapasiteler, maliyetler ve ürün özellikleri gibi bilgileri paylaşmış olabileceğinden endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını almama konusunda da anlaşmış olma ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun kanıtlanması halinde şirketlerin kartelleri ve kısıtlayıcı ticari uygulamaları yasaklayan AB rekabet kurallarını ihlal etmiş olacağı belirtilerek, Komisyonun bu konuda derinlemesine soruşturma yürüteceği bilgisi verildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar para cezaları uygulayabiliyor.

Berlin merkezli Delivery Hero'nun sahip olduğu şirketler arasında Yemeksepeti de bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Delivery Hero ve Glovo Hakkında Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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