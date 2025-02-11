Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık vereceklerini bildirdi. Von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi - Son Dakika
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