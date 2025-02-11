Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi

Avrupa Birliği, ABD\'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerine karşı sert ve orantılı önlemler alacaklarını açıkladı. Von der Leyen, bu tarifelerin hem işletmeleri hem de tüketicileri olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

11.02.2025 12:47
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık vereceklerini bildirdi. Von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına tarife koyma kararından derin üzüntü duyduğunu dile getiren von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğini ve bunun da işletmelerle birlikte tüketicileri olumsuz etkileyeceğini kaydetti.
Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak." ifadesini kullandı.
AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'daki çalışanları, işletmeleri ve tüketicileri koruyacaklarına vurgu yaptı.
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum vergisine sert tepki gösterdi - Son Dakika

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