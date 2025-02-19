AB'den ABD'ye Tarife Eleştirisi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin ani tek taraflı tarife artışları için hiçbir gerekçe görmediklerini belirterek, AB'nin, adaleti, yük paylaşımını ve karşılıklı faydayı teşvik eden anlaşmalar yapmakla ilgilendiğini ifade etti.

Ticaret geriliminin arttığı bir dönemde Washington'ı ziyaret eden Sefcovic, American Enterprise Institute tarafından düzenlenen, "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Alanında AB-ABD İşbirliği" başlıklı söyleşiye katıldı.

Sefcovic, burada yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin AB'nin ihracatına gümrük vergisi uygulama planı gibi kritik bir konuyu ele almak üzere Washington'da olduğunu, bu durumun transatlantik ortaklığının durumuna ilişkin endişeleri artırdığını söyledi.

AB'nin, ABD'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Sefcovic, AB ve ABD arasındaki ekonomik ilişkiyi "dünyanın en büyüğü" olarak nitelendirdi.

Maros Sefcovic, "Birlikte, günlük 4,5 milyar doların üzerinde değere sahip alışverişlerle küresel ticaretin yaklaşık yüzde 30'unu temsil ediyoruz. Bu benzersiz bağ, Atlantik'in her iki yakasına da fayda sağlıyor. Bu, kazan-kazan ortaklığının tam tanımıdır ve adil olmayan hiçbir yanı yoktur." dedi.

"AB ve ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde genel tablo oldukça dengeli"

AB'nin, ithalatın yüzde 70'inden fazlasının sıfır tarifeyle girdiği dünyanın en açık ekonomilerinden biri olduğuna işaret eden Sefcovic, "AB ve ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde genel tablo oldukça dengeli, her iki yakadaki şirketler için sağlam bir eşit rekabet ortamı sağlıyor." diye konuştu.

Sefcovic, AB'nin ABD mallarına uyguladığı ortalama verginin yüzde 0,9 olduğunu, AB'nin ABD'ye ihracatının ise ortalama yüzde 1,5'lik bir tarifeyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, belirli ürünler için gümrük vergilerinin seviyesinin değiştiğini anlattı.

Maros Sefcovic, "AB, ABD'nin tek taraflı ani tarife artışları için hiçbir gerekçe görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, AB ürünlerine gümrük vergileri uygulaması halinde bu durumun Avrupa'nın ihracatı için gereksiz engeller yaratacağını ve her iki taraftaki işletmeler ile işçilere zarar vereceğini aktaran Sefcovic, "Bu nedenle, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için kararlı ve hızlı bir şekilde yanıt vermekten başka seçeneğimiz olmayacak. Ancak önlemlerin ve karşı önlemlerin gereksiz yere acı vermesi anlamına gelen bu senaryodan kaçınmayı ve yapıcı diyaloğa bağlı kalmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Amerikalı mevkidaşları ile bir araya geldiğinde bu hususları görüşeceğini belirten Sefcovic, AB'nin, adaleti, yük paylaşımını ve karşılıklı faydayı teşvik eden anlaşmalar yapmakla ilgilendiğini kaydetti.