AB'den SSAB'ye 128 Milyon Avro Destek

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), İsveç'in çelik şirketi SSAB'ye üretiminde karbon salımını ortadan kaldırmak için 128 milyon avro kamu desteği verilmesini onayladı.

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat Sanayi Planı doğrultusunda İsveç'in çelik üretimini "karbonsuzlaştırmak" için hazırladığı destek planının kabul edildiğini açıkladı.

Plan kapsamında, İsveç'in SSAB'nin Lulea'daki kömür bazlı çelik üretim sürecinden sıfır emisyonlu bir sisteme geçiş projesine 128 milyon avro kamu desteği sağlayacağı ifade edilen açıklamada, önlemin AB'nin çevre, iklim ve sanayi hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacağı, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltacağı ve yeşil dönüşümü hızlandıracağı kaydedildi.

Açıklamada, yardımın doğrudan hibe şeklinde olacağı, bunun ocak, döküm malzemesi ve ekipman alımına katkı sağlayarak çelik fabrikasının dönüşümüne katkı sunacağı belirtilerek, tesisinin 2029 itibarıyla yeşil çelik üretimine geçişinin öngörüldüğü ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.