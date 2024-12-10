AB'den Türk İhracatçılara Karbon Ayak İzi Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

AB'den Türk İhracatçılara Karbon Ayak İzi Uyarısı

AB\'den Türk İhracatçılara Karbon Ayak İzi Uyarısı

AB, 2050 iklim-nötr hedefiyle her üründe karbon belgeleme zorunluluğu getiriyor; Türk ihracatçıları risk altında.

10.12.2024 13:58
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Avrupa Birliği'nin 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefi doğrultusunda ticarete yön verecek önemli bir adım attığını belirten Asset Global Lojistik Integration İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever, AB'ye ihraç edilen her ürün için karbon ayak izi belgelendirmesinin zorunlu hale geleceğini ifade ederek, bu süreçte Türk ihracatçıların karşılaşabileceği risklere dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat çerçevesinde uygulamaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili açıklamalarda bulunan Asset Global Lojistik Integration İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever, bu sürecin Türk ihracatçıları için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Karbon salınımını azaltmayan firmalar, AB pazarına rekabet gücünü kaybedebilir"

Firmaların dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini ve lojistik süreçlerinin SKDM çerçevesindeki önemine vurgu yapan Dinsever, "Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefi doğrultusunda ticarete yön verecek çok önemli bir adım attı. SKDM, sadece üreticilerin değil, lojistik süreçlerinin de karbon salınımına odaklanan bir sistem. Karbon salınımını azaltmayan firmalar, AB pazarında rekabet gücünü kaybedebilir. Karbon yoğun ürünler ek vergilerle karşılaşırken, bu durum Türk ihracatçılar için maliyet artışlarına neden olacak. AB ithalatçıları, artık sadece kaliteli ürüne değil, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine de öncelik verecek. Lojistik sektörü, SKDM'de doğrudan yer almıyor gibi görünse de aslında üretimden sevkiyata kadar her aşamada karbon salınımı raporlaması talep edilecek. AB sanayicisi, üretimde kullanılan hammaddelerin tedarikinden nihai ürünün teslimine kadar tüm süreçlerin karbon ayak izini görmek istiyor. Biz bu ihtiyacı öngörerek geliştirdiğimiz Optimus yazılımımızla lojistik süreçlerinden kaynaklanan karbon salınımını ölçme ve raporlama hizmeti sunuyoruz. Bu, Türkiye'de bir ilk ve şu an firmalarımıza gerçek zamanlı çözümler üretiyoruz" dedi.

"Doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

Optimus yazılımıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Dinsever, "Bu yazılım sayesinde geminin model yılı, motor hacmi ve deniz mili gibi verilerle karbon salınımını ölçebiliyoruz. Aynı zamanda konteyner tipine göre karbon salınımı raporlayarak sanayicimizin AB standartlarına uygun belge sunmasına destek oluyoruz. Bunun yanı sıra, dağıtım ağımızda elektrikli araçları devreye almayı planlıyoruz ve veri transferini tamamen kağıtsız hale getirerek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. SKDM, sadece ticari bir zorunluluk değil, aynı zamanda çevre ve insan için bir sorumluluk. Türk ihracatçıları olarak bu süreçte karbon ayak izimizi küçültmek, AB pazarında kalıcı olmanın anahtarı. Biz her zaman sanayicimizin yanındayız ve sürdürülebilir ticaret için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Türk İhracatçılara Karbon Ayak İzi Uyarısı - Son Dakika

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