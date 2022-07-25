AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı

25.07.2022 13:05
AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kış olası bir doğal gaz krizi durumunda tüm üye ülkelerin dayanışma göstermesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kış olası bir doğal gaz krizi durumunda tüm üye ülkelerin dayanışma göstermesi gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, Alman haber Ajansı DPA'ya, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir kriz durumunda Rus gazına bağımlı olmayan ülkelerin de gaz akışı düşecek ülkelere yardım etmesinin önemine işaret eden von der Leyen, doğal gaz konusunda üye ülkelerin dayanışma göstermesinin önemine dikkati çekti.

Von der Leyen, AB iç pazarında olası bir doğal gaz arz kesintisinin Rus gazı almayan üye ülkeleri de etkileyeceğini anlattı.

Üye ülke ekonomilerinin birbirine güçlü biçimde bağlı olduğunu vurgulayan von der Leyen, Almanya gibi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Von der Leyen, "Bütün üye ülkelerin gaz talebini azaltması, daha fazla gaz depolaması ve bu durumdan daha fazla etkilenen üyelerle gazı paylaşması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum plan teklifini açıklamıştı.

Planda, üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini yüzde 15 azaltması istenmişti.

Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer almıştı.

Ancak söz konusu plana özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler karşı çıkıyor.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları planı görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement