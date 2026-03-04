AB'den Yeni Denizcilik Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Yeni Denizcilik Stratejisi

04.03.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, denizcilik sektöründe rekabetçiliği artırmak için yeni stratejiler geliştirdi.

Avrupa Birliği (AB), denizcilik sektöründe rekabet gücünü ve dayanıklılığını artırmak amacıyla limanlar, gemi taşımacılığı ve gemi inşaatına odaklanan yeni stratejiler hazırladı.

AB Komisyonu, yeni hazırladığı endüstriyel denizcilik ve limanlar stratejisine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, stratejilerin denizcilikte rekabet gücünü, güvenliği ve dayanıklılığı artırmayı, sürdürülebilirliği ve karbondan arınmayı hedeflediği kaydedildi.

Stratejilerin limanlar, gemi taşımacılığı ve gemi inşaatına odaklandığına işaret edilen açıklamada, Avrupa'nın denizcilikteki rolünü güçlendirmek için endüstriyel denizcilik değer zincirleri ittifakı kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, ittifakın yüksek teknoloji gemi inşaatı, açık deniz rüzgar enerjisi destek gemileri, su altı dronları ve son teknoloji liman ekipmanlarını geliştirmeyi amaçlayacağına dikkati çekildi.

AB Komisyonunun denizciliği teşvik için üye ülkelerle idari işlemleri azaltacak yeni bir diyalog kuracağı belirtilen açıklamada, AB'de gemi inşaatı, inovasyon ve dijitalleşmeye yönelik özel yatırımları teşvik etmek üzere daha fazla kamu kaynağı kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, denizcilik filosunun yenilenmesi ve karbondan arındırılmasının da destekleneceği, AB tersaneleri ve ekipman üreticileri için rekabet ortamı sağlanacağı ifade edildi.

Denizcilik sanayi üretim kapasitelerinin artırılacağı aktarılan açıklamada, hem sivil hem asker olmak üzere çift kullanımlı feribot inşa destek mekanizmasının geliştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, AB Liman Stratejisi'nin rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenli limanları amaçladığına dikkati çekildi.

Limanların, geleneksel rollerinin ötesine geçerek yeni endüstri ve inovasyon kümeleri için merkezler olarak hizmet vermeye başladığı ifade edilen açıklamada, bunların AB'nin enerji arzı, güvenliği, savunması ve mavi ekonomide önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun limanlarda uyuşturucu kaçakçılığını önlemek, ortaya çıkan tehditleri etkili bir şekilde ele almak ve tedarik zinciri güvenliğini artırmak için denizcilik güvenliği mevzuatını güçlendireceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Yeni Denizcilik Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:04:48. #.0.4#
SON DAKİKA: AB'den Yeni Denizcilik Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.