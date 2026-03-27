AB'den Yeni Gümrük Reformu

27.03.2026 11:12
AB, çevrim içi platformlara sorumluluklar getirip yeni gümrük otoritesi kurma konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, çevrim içi platformlara ilave sorumluluklar getirilmesini ve yeni bir gümrük otoritesi kurulmasını içeren reform paketinde anlaşma sağladı.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında AB Gümrük Birliği çerçevesini yenilemek üzere yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Açıklamada, yapılacak yeniliklerle Avrupa gümrüklerinin uluslararası ticaretin hızla değişen yapısına uyumlu hale geleceğine işaret edilerek, "1968'den bu yana gümrük kurallarında yapılan en kapsamlı reform olan bu düzenleme, e-ticaret için yeni önlemler getirmekte ve prosedürleri basitleştirip verimliliği artıran modern, veri odaklı bir gümrük yapısını hayata geçirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Mevcut durumda gümrük otoritelerinin düşük değerli e-ticaret ithalatlarında artış, güvensiz ürünler ve dolandırıcılık riskinin yükselmesi, değişen jeopolitik ticaret dinamikleri ile organize suç ve kaçakçılık tehditleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu anımsatılan açıklamada, gümrüklerin Tek Pazarın ve vatandaşların güvenliğini sağlamak açısından kritik rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Reformun merkezinde, Fransa'nın Lille şehrinde kurulacak yeni bir AB ajansı olan AB Gümrük Otoritesi yer almaktadır. Bu kurum, 27 üye devlet genelinde gümrük işlemlerini koordine ve modernize edecek." bilgisine yer verildi.

Faaliyete 2027'de başlaması planlanan AB Gümrük Otoritesi'nin bilgi paylaşımını kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, kurumun AB düzeyinde gümrük mevzuatının uyumunu güçlendireceği, gümrük dolandırıcılığının tespitini ve önlenmesini geliştireceği bildirildi.

Gümrük işlemleri için tek bir dijital platform

Açıklamada, AB Gümrük Otoritesi'nin AB Gümrük Veri Merkezi'ni yöneteceği, bu merkezin AB genelindeki tüm gümrük işlemleri için tek bir dijital platform olacağı, işletmelerin verilerini yalnızca bir kez sunabileceği, böylece farklı ulusal sistemlerle uğraşma zorunluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

Reformun güvenilir tüccarlar için çerçeveyi güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, kurallara uyum düzeyi yüksek işletmelerin daha basit işlemler ve daha az kontrol avantajından yararlanacağı, böylece gümrüklerin yüksek riskli gönderilere odaklanacağı kaydedildi.

İşlem ücreti getirilecek

Açıklamada, reformun e-ticaretteki hızlı büyümeye yanıt olarak çeşitli hedefli önlemler getirdiğine dikkat çekilerek, "Gümrük idarelerinin artan maliyetlerini karşılamak için ithal edilen ürünlere işlem ücreti getirilecektir. Bu ücret, malların serbest dolaşıma sokulması için gerekli bilgi teknolojileri sistemleri, iş gücü, veri kontrolü ve risk analizleri gibi maliyetlere dayanacak ve en geç 1 Kasım 2026'ya kadar yürürlüğe girecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Platformların sorumluluğu artıyor

Yeni sistemde e-ticaret işletmelerine daha fazla sorumluluk getirileceğine işaret edilen açıklamada, "Online platformlar ve satıcılar, satış gerçekleşir gerçekleşmez bilgileri Gümrük Veri Merkezi'ne bildirecek. Böylece gümrükler, ürünler sınırlara ulaşmadan önce önlem alabilecek. Bu işletmeler, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamakla yükümlü olacak. Sistematik uyumsuzluk durumunda cezalar uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

Yeni gümrük mevzuatının, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 12 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni sistemde, AB ülkelerine satış yapan çevrim içi platformlar ithalatçı olarak kabul edilecek ve gümrük vergileri ile ürün güvenliğinden sorumlu tutulacak. AB kurallarını ihlal eden platformlara ve şirketlere para cezaları uygulanacak.

Mevcut durumda, AB dış ülkelerinden yapılan 150 avro altındaki ürün gönderileri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

Daha önce geçici önlem olarak AB ülkeleri, 1 Temmuz 2026'dan itibaren dış ülkelerden internetten yapılan 150 avronun altındaki siparişlerden 3 avroluk gümrük vergisi almaya karar vermişti.

Son kararla birlikte 1 Kasım'dan itibaren belirlenecek ek bir işlem ücreti alınmaya başlanacak.

AB ülkelerine 2025 yılında 5,9 milyar düşük değerli ürün doğrudan tüketicilere gönderilirken, bunun yüzde 90'ından fazlası Çin'den kaynaklandı.

AB, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu.

Kaynak: AA

İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Fabrika yaktıran İsrail gerçeği 20 yıl hapsi isteniyor Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor
Görüşmeye damga vuran görüntü Lukaşenko, Kim’e taarruz tüfeği hediye etti Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:15
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
