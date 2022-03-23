AB, doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar doldurulmasını istiyor - Son Dakika
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AB, doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar doldurulmasını istiyor

23.03.2022 15:40
AB, doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar doldurulmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeyi hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeyi hazırladı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de Komisyon üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya- Ukrayna savaşının enerji alanına etkilerinin görüşüldüğüne işaret eden Dombrovskis, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele etmek ve gelecek kışa yönelik enerji arz güvenliğini artırmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Dombrovskis, "Üye ülkelerin yer altı gaz depolama kapasitesinin bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda ise yüzde 90 oranında doldurmasını sağlayacak yasal düzenleme teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gaz depolarının kış dönemine kadar doldurulması zorunluluğunun enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını anlatan Dombrovskis, bunun kış aylarında yüksek talep olan dönemlerde kesinti yaşanmamasını sağlayacağını belirtti.

AB, ortak gaz alımı ve ortak müzakere ekibi kurmayı hedefliyor

Dombrovskis, AB Komisyonunun gelecek kış girdilerin düşük fiyatlı ve güvenli teminini sağlamak için AB düzeyinde ortak gaz alımı ve ortak müzakere ekibi kurmak üzere üye ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yüksek enerji fiyatlarının etkisini sınırlandırmak için farklı seçeneklerin yer aldığı bir çalışma hazırladıklarını ifade eden Dombrovskis, bunun yarın yapılacak ve enerji konusunun da değerlendirileceği AB Liderler Zirvesi'ne katkı sunmasını amaçladıklarını anlattı.

Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin enerji tercihlerinin ve kaynaklarının farklı olduğunu anımsatarak, bu konuda kolay bir çözüm bulunmadığını belirtti.

Söz konusu gaz depolarını doldurulma zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40'la Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etti.

AB'nin doğal gaz depoları geçtiğimiz kış mevsimine normal seviyelerin çok altına seviyelerle girdi. Hali hazırda AB doğal gaz depolarının doluluğu yüzde 25 civarında seyrediyor.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar doldurulmasını istiyor - Son Dakika


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