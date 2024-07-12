AB, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunu soruşturuyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunu soruşturuyor

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun AB çevrim içi içerik kurallarını ihlal ettiği yönünde ön bulgulara ulaştı. AB Komisyonu, X platformuna yönelik soruşturmada Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönündeki ön görüşünü iletti. Soruşturma sonucunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası kesilebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekebileceği belirtildi.

12.07.2024 15:03
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Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun Birlik çevrim içi içerik kurallarına aykırı davrandığını bildirdi.

AB Komisyonu, X (Eski adıyla Twitter) platformuna yönelik soruşturmada şirkete Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönündeki ön bulguların gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Komisyon, bugün X'e, karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle ilgili alanlarda AB yasalarını ihlal ettiği yönündeki ön görüşünü iletti." ifadesi kullanıldı.

İçerik denetimi, reklamcılıkta şeffaflık ve hesap verebilirliğin AB dijital kurallarının merkezinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, yapılan incelemede X platformunun mavi onay işaretinin kullanıcıları yanıltıcı bir şekilde tasarlandığı ve çalıştırıldığı, bunun kullanıcıları aldatmak için kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı yönünde kanıtlar bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, X'in reklam konusunda gerekli şeffaflığı sağlamadığı ve AB yasalarında belirtilen koşullar doğrultusunda araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini sağlamadığı belirtildi.

X'in bu aşamadan sonra Komisyonun soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyerek ön bulgular karşısında kendisini savunabileceği hatırlatılan açıklamada, Komisyonun, ön bulgularının teyit edilmesi durumunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekeceği kaydedildi.

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskiden mavi tik güvenilir bilgi kaynakları anlamına geliyordu." ifadesini kullandı.

X ile ilgili ön görüşlerinin kullanıcıların kandırıldığı ve AB dijital kurallarının ihlal edildiği yönünde olduğunu belirten Breton, X'in savunma hakkı bulunduğunu ancak görüşlerinin onaylanması halinde para cezası keseceklerini ve uygulamada önemli değişiklikler talep edeceklerini bildirdi.

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunu soruşturuyor - Son Dakika

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