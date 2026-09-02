AB, Ermenistan'dan ithalatta gümrük vergilerini geçici kaldırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla bu ülkeden yapılan ithalatta gümrük vergilerini geçici olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Ermenistan'ı desteklemek için hazırlanan geçici ticaret önlemlerini onayladıklarını açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın uyguladığı ticaret kısıtlamalarının ardından Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla Ermeni ürünleri için geçici ticaret serbestleştirme önlemleri uygulanacağı belirtildi.

Düzenlemeyle Ermenistan'ın AB'ye ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin serbestleşeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, çeşitli Ermeni ürünlerinin AB'ye ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, belirli tarım ürünlerinin de kapsama dahil olacağı ve tedbirlerin 2 yıl süreceği bilgisi verildi.

Ermenistan'ın, menşe kurallarına uyması, AB ile idari işbirliğini sürdürmesi, AB ithalatına yeni ticaret kısıtlamaları getirmekten kaçınması, demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı göstermesi gibi şartlar olduğu belirtilen açıklamada, Ermenistan'dan yapılan ithalatın AB üreticilerini olumsuz etkilemesi halinde Birlik pazarını koruyacak tedbirlerin devreye alınacağı ifade edildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu onayı gerekiyor.