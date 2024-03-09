AB Fonlarıyla Desteklenen SEECO Projesi Adana ve Mersin'de Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB Fonlarıyla Desteklenen SEECO Projesi Adana ve Mersin'de Tanıtıldı

AB Fonlarıyla Desteklenen SEECO Projesi Adana ve Mersin\'de Tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan SEECO Projesi, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Adana ve Mersin'de Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülüyor. Proje, girişimciliği destekleyerek Türkiye'nin hedef bölgelerinde kadınların ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, Çukurova Bölgesi'nde yeni kurulacak işletmelere kuluçka ve hızlandırma programları uygulanacak ve girişimcilere yaklaşık 3 milyon Euro hibe desteği sağlanacak.

09.03.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SEECO projesinin, Adana ve Mersin'de Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen Kuluçka ve Hızlandırma Destek Programları, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

SEECO Proje Yöneticisi Hande Kara açılış konuşmasında, projenin uygulama bölgesindeki amaç ve hedeflerine değinerek, proje ilgili detaylı bilgi verdi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ise ajansın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerine değinerek, projenin önemine dikkat çekti.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, üretim amaçlı, iş geliştirici, ekonomiye katkısı olan bu projelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Kalkınma Ajansı Uzmanı ve SEECO Projesi odak kişisi Esma Karabıyık, projenin genel yapısı ile ilgili bilgi verdi. Projenin Adana ve Mersin sorumlu Topluluk Uygulama Ortağı Takım Lideri Aytekin Ağır Adana ve Mersin'de uygulanan proje faaliyetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Mikado Danışmanlık Toplumsal Yatırım Programları Koordinatörü Bilge Derdiyok, Kale Grubu Sosyal Girişimcilik Programları Yöneticisi Okan Pala sosyal girişimcilik alanında tecrübelerini paylaştılar. Toplantı, proje çerçevesinde Adana ve Mersin'de desteklenen geçim kaynağı tesislerinin tanıtımı ile sona erdi.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan SEECO Projesi, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülüyor.

11 şehirde uygulanan proje, girişimciliği destekleyerek Türkiye'nin hedef bölgelerinde misafir ve ev sahibi toplumda kadınların ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde, Çukurova Bölgesi'nde yeni kurulacak ve en az bir yıldır aktif işletmelere yönelik kuluçka ve hızlandırma programları uygulanacak, girişimcilere yaklaşık 3 milyon Euro hibe desteği sağlanacak.

Şimdiye kadar Adana ve Mersin'de çok sayıda proje tanıtım ve bilgilendirme ziyaretleri, halkla istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bu çerçevede 380 kadın ve 76 genç olmak üzere toplam 456 kişiye ulaşıldı.

Proje ile Adana'da bir adet ve Mersin'de iki adet geçim kaynağı tesisi desteklendi. Çukurova bölgesinde girişimcilik merkezleri, atölyeler, ortak çalışma alanları ve çocuk dostu alanlar gibi yeni geçim kaynağı tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.seeco.gov.tr ve www.cka.org.tr üzerinden veya projenin sosyal medya hesapları aracılığı ile ulaşılabilir. - ADANA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Çukurova, Mersin, Adana, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Fonlarıyla Desteklenen SEECO Projesi Adana ve Mersin'de Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hazır Yemek Sektörü, Ramazan Ayında Büyüme Bekliyor
    11:14 Hazır Yemek Sektörü, Ramazan Ayında Büyüme Bekliyor

    Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

  • Tunceli'de kurulan tesiste çalışan kadınlar, kurutulmuş meyve ve sebzeleri satarak kazanç sağlıyor
    11:07 Tunceli'de kurulan tesiste çalışan kadınlar, kurutulmuş meyve ve sebzeleri satarak kazanç sağlıyor

    Tunceli'de İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan bir proje kapsamında kurulan tesiste çalışan 11 kadın, kurutulmuş meyve ve sebzeleri üreterek satış yaparak gelir elde ediyor. Kadınlar, meyveleri yıkayıp dilimleyerek fırında kurutuyor ve doğal haliyle paketleyerek satışa sunuyor. Ayrıca, tesiste istiridye mantarı da yetiştiriliyor. Kadınlar, üretim tesisinde satış yapmanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde satış noktaları belirlemeyi hedefliyor. Proje sayesinde kadınların istihdam imkanı bulduğu ve aile ekonomisine katkı sağladığı belirtiliyor.

  • Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı
    11:07 Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı

    Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamlandı. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve doların fiyatları da yükseldi.

  • Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
    11:05 Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

    Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça üreten kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine destek oluyor. Kooperatif Başkanı Suna Yalçın, kadının elinin değdiği her yerin çiçek gibi güzelleştiğini belirtti. Kooperatif, çevredeki köylerden ürün alarak satış yapıyor ve aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor.

  • Muşlu ve Sivaslı Girişimciler İstanbul'da Tanıştı, Muş'ta 460 Gence İstihdam Sağladı
    11:04 Muşlu ve Sivaslı Girişimciler İstanbul'da Tanıştı, Muş'ta 460 Gence İstihdam Sağladı

    İstanbul'da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasıyla 460 gence istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünleri İstanbul'a, yurt dışına ve iç piyasaya gönderiliyor. Gençlerin istihdam edilmesi için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kurulduğunu belirten işletme müdürü Adnan Elçin, fabrikaların kent ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Girişimcilerden Sedat Demir ise yatırımlarını memleketine öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ve yeni bir fabrika inşa ettiklerini söyledi. Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise fabrikada çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini gerçekleştirme imkanı sağladığını belirtti.


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri iyice sertleşti Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana haberde Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana haberde Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:17:07. #1.11#
SON DAKİKA: AB Fonlarıyla Desteklenen SEECO Projesi Adana ve Mersin'de Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement