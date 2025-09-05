AB, Google'a 2,95 Milyar Avro Ceza Kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB, Google'a 2,95 Milyar Avro Ceza Kesti

AB, Google\'a 2,95 Milyar Avro Ceza Kesti
05.09.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Google'ı dijital reklamda rekabet kurallarını ihlal ettiği için cezalandırdı.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD firması Google'a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

GOOGLE DEV CEZA

Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2,95 milyar euro para cezası verildiği belirtildi.

AB Komisyonunun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi.

NE OLMUŞTU?

Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021'de başlatan AB, 2023'te şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığını iddia eden AB, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamı taşıdığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Google, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Google'a 2,95 Milyar Avro Ceza Kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı
İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi Vincenzo Montella Türk oluyor İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi! Vincenzo Montella Türk oluyor
İsrail’in “suikast planı“ iddiasına Türkiye’den yalanlama İsrail'in "suikast planı" iddiasına Türkiye'den yalanlama
Niğde’de fabrika yangını: Milyonlarca liralık emek dakikalar içinde küle döndü Niğde'de fabrika yangını: Milyonlarca liralık emek dakikalar içinde küle döndü
İngiltere Milli Takımı’nın ilk Müslüman futbolcusu Djed Spence oldu İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu Djed Spence oldu
Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü

18:40
Transfer bitti Rachid Ghezzal geri döndü
Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü
18:30
Gürsel Tekin’e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi
Gürsel Tekin'e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi
18:24
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi
18:11
Bir taraftar, İsmail Kartal’ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi
Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi
17:00
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
16:49
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 19:08:14. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Google'a 2,95 Milyar Avro Ceza Kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.