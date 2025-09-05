AB, Google\'a 2,95 Milyar Avro Ceza Kesti

AB Komisyonunun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2,95 milyar euro para cezası verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021'de başlatan AB, 2023'te şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığını iddia eden AB, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamı taşıdığını bildirmişti.