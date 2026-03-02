AB, Hava Yolu Şirketlerine Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Hava Yolu Şirketlerine Uyardı

02.03.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EASA, hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi'nden uzak durmaları tavsiyesini uzattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesini 6 Mart'a kadar uzattı.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarının ardından Orta Doğu ve Basra Körfezi hakkındaki Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) adlı uyarısını güncelledi.

Savaş veya yüksek riskli çatışma bölgeleri üzerindeki hava sahalarının güvenliği hakkında hava yollarını ikaz eden teknik tavsiye niteliği taşıyan uyarı, üye ülkeler, AB Komisyonu ve EASA tarafından gözden geçirilerek 6 Mart'a kadar uzatıldı.

Uyarı, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor ve hava yolu firmalarına etkilenen hava sahalarında faaliyet göstermemeyi öneriyor.

EASA, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından oluşan yüksek riskler nedeniyle hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Basra Körfezi, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Hava Yolu Şirketlerine Uyardı - Son Dakika

Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Erbil’de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var Erbil'de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
’’Takımı nasıl toparlayacaksınız’’ sorusuna Sadettin Saran’dan 3 kelimelik cevap ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
İran’ın Beit Şemeş’te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler

19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 20:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: AB, Hava Yolu Şirketlerine Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.