AB, Hollanda'ya kanser teşhisi ve tedavisi için nükleer reaktör projesine 2 milyar avro kamu desteği sağlayacak

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Hollanda'da kanser teşhisi ve tedavisi için tıbbi izotop üretimi amacıyla kurulacak nükleer reaktöre 2 milyar avro kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Hollanda'nın kanser teşhisi ve tedavisi için tıbbi izotop üretimini destekleme projesinin onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Hollanda'nın bir reaktör ve nükleer sağlık merkezinin inşasını içeren Pallas projesini destekleme planını Komisyona sunduğu belirtildi.

Proje kapsamında yeni reaktörün 2030'lu yılların başında tıbbi izotop üretiminde 1961'den beri faaliyette olan yüksek akışlı reaktörün yerini alacağı ifade edilen açıklamada, nükleer sağlık merkezi ve reaktör tarafından üretilecek tıbbi izotopların kanser dahil çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastalara uygulanabilecek radyofarmasötiklere dönüştürüleceği bildirildi.

Açıklamada, reaktör ve nükleer sağlık merkezinin nükleer tıp ve nükleer enerji teknolojisi alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla da kullanılacağı belirtilerek, Hollanda'nın kamu yardımını reaktör ve nükleer sağlık merkezini inşa edecek ve işletecek olan şirkete 2 milyar avro tutarında kredi ve öz sermaye şeklinde sağlayacağı ifade edildi.

Projenin kamu desteği olmadan gerçekleşemeyeceğine işaret edilen açıklamada, tedbirin gerekli ve uygun olduğu, AB kamu destek kurallarıyla da uyumlu bulunduğu belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.