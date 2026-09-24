AB Komisyonu, ABD'nin dizel ihracatına 90 günlük yasak planına endişeli tepki verdi - Son Dakika
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AB Komisyonu, ABD'nin dizel ihracatına 90 günlük yasak planına endişeli tepki verdi

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AB Komisyonu, ABD'nin dizel ihracatına 90 günlük yasak planını endişeyle karşıladı; adımın iki tarafı da olumsuz etkileyebileceği belirtildi. AB'de somut dizel sıkıntısı yok; ABD'nin ağustosta AB dizel ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 50; Petrol Koordinasyon Grubu toplanacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin dizel akaryakıt ihracatını yasaklayabileceğine ilişkin haberlerin endişeyle karşılandığını, böyle bir adımın iki tarafı da olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel akaryakıt ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB, ABD'nin AB dahil olmak üzere dizel akaryakıt ihracatını yasaklamaya yönelik olduğu bildirilen planlarını endişeyle karşılamaktadır." diyen Gill, enerji alanındaki AB-ABD işbirliğinin güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayalı olduğunu söyledi.

Gill, enerjide herhangi bir aksamanın, her iki tarafı da olumsuz etkileme riski taşıdığını belirterek, "AB ile ABD yönetimi arasında üst düzey temaslar sürmektedir." ifadesini kullandı.

Yakın ortakların, ortak pazarları etkileyecek tedbirler almadan önce birbirlerine danışmalarını beklediklerine işaret eden Gill, ABD ile AB arasında sürdürülen enerji ilişkisinin güçlü ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen de, "Üye ülkelerle birlikte piyasayı ve arz güvenliğini yakından takip ediyoruz. Şu an için AB'de somut bir dizel sıkıntısı bulunmuyor." ifadesini kullandı.

AB içindeki Petrol Koordinasyon Grubu'nun gelecek salı günü üye ülkelerdeki durumu değerlendirmek üzere toplanacağını bildiren Itkonen, ABD'nin AB için önemli bir dizel akaryakıt tedarikçisi olduğunu söyledi.

Itkonen, ağustosta AB'nin dizel akaryakıt ithalatında ABD'nin payının yaklaşık yüzde 50 olduğunu kaydetti.

ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) da önemli bir tedarikçi olduğuna işaret eden Itkonen, ABD ile enerji ilişkisinin her iki taraf için yararlı olduğuna vurgu yaptı.

ABD'de dizel akaryakıt ihracatının yasaklanması yönünde çağrılar yapılıyor.

ABD basınında, Trump yönetiminin 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi ülkede yükselen akaryakıt fiyatları konusunda önlem almayı planladığı ve dizel akaryakıt ihracatına 90 günlük yasak koyacağı yönünde haberler yer aldı.

Kaynak: AA
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