Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu krizinin ekonomik etkilerine maruz kalan sektörlere yönelik geçici devlet yardımı çerçevesinin süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

AB Komisyonu, Orta Doğu krizi nedeniyle hazırlanan kamu yardımı çerçevesinin süresini 6 ay daha uzatarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli kılındığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu uzatma, üye ülkelerin, krizin ekonomik etkilerine en çok maruz kalan sektörlerdeki şirketlere hedefe yönelik ve geçici destek sağlamaya devam etmelerine olanak tanıyacak." ifadesi kullanıldı.

Orta Doğu'daki durumun enerji piyasalarını etkilemeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, yakıt, gübre ve toptan elektrik fiyatlarındaki dalgalanmanın özellikle tarım, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, ulaştırma ve enerji yoğun sanayilerde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, karar kapsamında üye ülkelerin tarım, balıkçılık, kara yolu, demir yolu ve iç su yolu taşımacılığı ile AB içi kısa mesafeli deniz taşımacılığında kriz kaynaklı yakıt ve gübre fiyat artışlarının yol açtığı ek maliyetlerin yüzde 70'ine kadarını karşılayabileceği ifade edildi.

Basitleştirilmiş hesaplama yöntemi kapsamında 1 Ocak-30 Haziran 2027 döneminde yararlanıcı başına 50 bin avroya kadar destek verilebileceği kaydedilen açıklamada, 2026'da destek alan işletmelerin yeni dönemde yeniden yardım alabileceği bildirildi.

Açıklamada, enerji yoğun sanayilerde toplam elektrik tüketiminin en fazla yarısını kapsayan desteklerde, uygun elektrik maliyetlerinin yüzde 70'ine kadarının karşılanmasına devam edilebileceğine işaret edildi.

Komisyonun, 2027 ilkbaharında durumu yeniden değerlendireceği belirtilen açıklamada, gerekli olması halinde çerçevenin süresinin yeniden uzatılabileceği anımsatıldı.

AB Komisyonu, Orta Doğu krizinin yol açtığı enerji ve gübre fiyat artışlarından etkilenen işletmeleri desteklemek için 29 Nisan 2026'da geçici devlet yardımı çerçevesini kabul etmişti.

Çerçeve, üye ülkelerin kendi bütçelerinden hangi sektörlere, hangi koşullarda ve ne kadar yardım verebileceğini belirliyor. Üye ülkeler hazırladıkları destek programlarını Komisyona bildiriyor. Komisyon da programları AB devlet yardımı kurallarına göre hızlandırılmış usulle değerlendiriyor.