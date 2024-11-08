AB Liderleri Ekonomi Zirvesinde Toplandı - Son Dakika
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Ekonomi

AB Liderleri Ekonomi Zirvesinde Toplandı

AB liderleri, Budapeşte'de rekabetçilik ve ekonomik durumu görüşmek için bir araya geldi.

08.11.2024 14:19
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa ekonomisinin durumu ve rekabetçiliğin artırılması gibi konuları görüşmek üzere toplandı.

AB üyesi ülkelerin liderleri, AB'nin dönem başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirvede bir araya geldi.

Zirve girişinde açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün rekabetçilik konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Liderlerin rekabetçilik konusunda ortak bir bildiri üzerinde uzlaşmasını beklediğini ifade eden Michel, "Tek Pazar'ı derinleştirmek için harekete geçmemiz gerektiğinin farkındayız. Geçiş sürecinde endüstriyel tabanımızı desteklememiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

Michel, Sermaye Piyasaları Birliği veya Avrupa Yatırım Bankasının ekonomilerini desteklemek ve ekonomik gelişimlerini güçlendirmek için daha fazla para ve daha fazla finansman sağlamada çok güçlü araçlar olabileceğini anladıklarını söyledi.

AB liderleri, zirvede ekonominin durumu ve rekabetçiliği ele alacak. Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusundaki raporunu eylülde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sunmuştu.

Raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret edilmişti.

Liderler, Draghi raporu çerçevesinde, görüş alışverişinde bulunacak.

Zirvede, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın görevi devraldıktan sonra uygulaması beklenen ekonomi politikalarının da görüşülmesi bekleniyor.

Trump'ın Avrupa ürünlerine uygulamayı planladığı ilave vergilerin ihracatı azaltması ve AB milli gelirini yüzde 1 civarında düşürebileceği öngörülüyor. Bu çerçevede, AB liderleri, ABD ile ticari gerilimlere karşı ortak bir strateji belirlemeye çalışacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Charles Michel, Avrupa Birliği, Budapeşte, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Liderleri Ekonomi Zirvesinde Toplandı - Son Dakika

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