AB Mahkemesi, McDonald's'ın "Big Mac" ifadesini kullanma hakkı olmadığına karar verdi - Son Dakika
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Ekonomi

AB Mahkemesi, McDonald's'ın "Big Mac" ifadesini kullanma hakkı olmadığına karar verdi

AB Mahkemesi, McDonald\'s\'ın "Big Mac" ifadesini kullanma hakkı olmadığına karar verdi

AB Genel Mahkemesi, McDonald's'ın tavuk ürünleri için "Big Mac" ifadesini kullanma hakkı olmadığına hükmetti. Mahkeme, McDonald's'ın tavuk ürünleri alanında Big Mac'in AB'deki ticari marka tescilini kaybettiğini belirtti. McDonald's 1996'da Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak biçimde tescil ettirmişti.

05.06.2024 13:05
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Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, McDonald's'ın tavuk ürünleri için "Big Mac" ifadesini kullanma hakkı olmadığına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İrlanda merkezli fast food restoran zinciri Supermac's'in, McDonald's'a "Big Mac" ticari markası konusunda açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, McDonald's'ın tavuk ürünleri alanında Big Mac'in AB'deki ticari marka tescilini kaybettiğine hükmetti.

Kararda, McDonald's'ın söz konusu ürünü AB'de beş yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanmadığı belirtildi.

McDonald's 1996'da Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak biçimde tescil ettirmişti.

Supermac, 2017'de McDonald's'ın tavuk ürünlerinde Big Mac adını kullanmasını iptal ettirmek için hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Mahkemesi, McDonald's'ın 'Big Mac' ifadesini kullanma hakkı olmadığına karar verdi - Son Dakika

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