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AB Menşeli Bazı Bitkilerin İthalatında Tarife Kontenjanı Belirlendi - Son Dakika
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AB Menşeli Bazı Bitkilerin İthalatında Tarife Kontenjanı Belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile Avrupa Birliği menşeli tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı canlı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak belirlendi. Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

AB Menşeli Bazı Bitkilerin İthalatında Tarife Kontenjanı Belirlendi
27.12.2023 - 09:09,
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Avrupa Birliği (AB) menşeli tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı canlı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak tespit edildi.

Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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