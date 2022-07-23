Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi - Son Dakika
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Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi

23.07.2022 17:21
Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi

AB, Afrika'da petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'dan doğal gaz ithalatını mevcut yüzde 14'ün üzerine çıkarmak istiyor. Bu nedenle Nijerya'ya giden AB Komisyonu Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Baldwin, "Rusya'nın belki de arzı tamamen kesme tehdidi mevcut" ifadelerini kullandı.

AB, Rusya'nın doğal gaz kesintilerinin ardından alternatif olarak Nijerya'ya yöneldi. AB Komisyonu Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Matthew Baldwin Nijerya'ya ziyaret etti.

Baldwin, Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva ve Maliye Bakanı Zainab Ahmed'in yanı sıra birkaç yetkiliyle bir araya geldi.

Baldwin, AB'nin Nijerya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını mevcut seviye olan yüzde 14'ün üzerine çıkarmak istediğini belirtti.

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Ülkeden yapılan tüm LNG sevkiyatlarının yüzde 60'ının Avrupa'ya gittiğini kaydeden Baldwin, "Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve gaz piyasamızdaki istikrarsızlıktan sonra gaz konusunda dar bir noktada, belki de arzı tamamen kesme tehdidi mevcut" dedi.

DÜNYADA 8. SIRADA

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

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Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor Almanya'da AB Dışı İşgücü On Yılda Üç Katına Çıktı Almanya'da AB Dışı İşgücü On Yılda Üç Katına Çıktı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Nijerya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi - Son Dakika
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