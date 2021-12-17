AB'nin bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin kararları ulusal tarife mevzuatına yansıtıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin aldığı kararlar, ulusal tarife mevzuatında da geçerli hale getirildi.

Ticaret Bakanlığının hazırladığı Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Gümrük Tarife Cetveli, Türkiye ile AB arasındaki 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nca AB'nin tarifesiyle (Kombine Nomanklatür) uyumlu olarak yayımlanıyor. Bu nedenle Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlanarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile AB Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığın temin edilmesi önem taşıyor.

AB Komisyonu tarafından alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararlar, AB Resmi Gazetesi'nde muhtelif tarihlerde "Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri" adı altında yayımlandı. Söz konusu mevzuat, eşyanın tanımı, Kombine Nomanklatür kodu ve sınıflandırma gerekçesini içeriyor ve AB çapında sınıflandırma sorunu yaşanan eşyanın tarifesinin yeknesak uygulanmasına yardımcı oluyor.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği, sınıflandırma kararlarının ulusal tarife mevzuatına yansıtılmasını sağladı.