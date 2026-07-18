AB'nin Elektrifikasyon Hedefi Yüzde 46

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik ülkelerinin 2040'a kadar yılda 260 milyar avro tasarruf etmesini sağlamak ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak enerji güvenliğini güçlendirme hedefiyle elektrifikasyon hedefini yüzde 46'ya çıkardı.

Komisyon, Elektrifikasyon Aksiyon Planı'nı açıkladı.

AA muhabirinin plandan derlediği bilgilere göre, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası yaşanan enerji krizi AB'nin fosil yakıtlara bağımlılığının yarattığı riskleri son 5 yılda ikinci kez gösterdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başlamasının ardından Rus gazı tedarikinin kesilmesiyle ilk enerji şokunu yaşayan AB ekonomileri, petrol ve gaz fiyatlarındaki sert artışlar nedeniyle geniş çaplı olumsuz etkiler yaşamıştı.

AB, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan fiyatlar nedeniyle fosil yakıt ithalatı için 50 milyar avrodan fazla ilave fatura ödedi. Yükselen enerji faturası, enflasyonist baskılar oluştururken, faiz artışlarına da yol açıyor.

Birliğin enerji tüketiminin yaklaşık yarısı ithal edilen fosil yakıtlara bağımlı olduğundan, jeopolitik gerilimler "yapısal bir kırılganlık" oluşturuyor.

Bu kapsamda AB, enerji güvenliğini artırmak, sert fiyat hareketlerine karşı ekonomileri korumak ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmak amacıyla elektrifikasyonu artırıyor. Merkezinde elektrifikasyonun yer aldığı hızlandırılmış enerji dönüşümünün, 2040'a kadar AB'nin doğal gaz ithalatını yüzde 70'ten ve ham petrol ithalatını ise yüzde 40'tan fazla azaltabileceği öngörülüyor.

AB'nin 2040'a kadar fosil yakıt faturasını yılda 260 milyar avro düşürebileceği hesaplanan plan kapsamında, elektrifikasyonun bu dönemde yüzde 46'ya çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef, "yasal bağlayıcılığı olmayan bir hedef" olarak açıklandı.

Ancak yüzde 46'lık elektrifikasyon, AB'deki mevcut elektrifikasyon seviyesinin iki katına karşılık geliyor. AB'deki yüzde 23'lük elektrifikasyon oranı yaklaşık 10 yıldır aynı seviyede seyrediyordu.

AB'nin elektrifikasyonu hızlandırma hedefi, bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'nin zirve başkanlığı kapsamında küresel çapta açıkladığı "elektrifikasyonu 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma" hedefinin ardından geldi.

AB, Elektrifikasyon Aksiyon Planı kapsamında, Avrupa'da temiz teknolojilerin üretimini ve kullanımını hızlandırmayı hedeflerken, daha hızlı bir elektrifikasyon Avrupa ekonomilerinin rekabet gücünü artırma, arz güvenliğini sağlama ve enerji maliyetlerini düşürme açısından kilit olarak görülüyor.

Söz konusu yüzde 46'lık elektrifikasyon hedefine ulaşılması için AB'de elektrikli araç sayısının mevcut 8 milyon seviyesinden 2040'a kadar 120 milyona çıkarılması ve 28 milyon seviyesindeki ısı pompası sayısının bu dönemde 100 milyona yükseltilmesine ihtiyaç duyuluyor.