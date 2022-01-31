Üye Girişi
AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu - Son Dakika

AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu

31.01.2022 21:28
AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki enerji vergilendirme politikalarını Birliğin iklim hedefleriyle uyumsuz buldu.

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki enerji vergilendirme politikalarını Birliğin iklim hedefleriyle uyumsuz buldu.

Avrupa Sayıştayı, "Enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonları" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, enerji vergilendirmesinin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını destekleyebileceği ancak mevcut vergi seviyelerinin farklı enerji kaynaklarını kirletme seviyesini yansıtmadığı belirtildi.

AB Komisyonu ve bazı üye ülkelerin fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırma taahhütleri olduğu anımsatılan raporda, buna rağmen fosil yakıt desteklemelerinin son 10 yılda nispeten sabit kaldığı kaydedildi.

Raporda, "AB'nin enerji vergilendirme politikaları iklim hedefleriyle örtüşmüyor." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüşmeyi hedeflediği hatırlatılan raporda, enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonlarının iklim hedeflerine ulaşmak için önemli araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, mevcut enerji vergilendirme yönetmeliği kapsamında daha fazla kirletici enerji kaynaklarının daha az karbon salanlara kıyasla vergi avantajına sahip olabildiğine işaret edildi.

AB'de kömürün doğal gazdan, bazı fosil yakıtların ise elektrikten önemli ölçüde daha az vergilendirildiği belirtilen raporda, yakıt vergilendirmesindeki farklılıkların da iç pazarı bozabileceği kaydedildi.

Raporda, "Fosil yakıtlar üzerindeki düşük karbon fiyatları ve düşük enerji vergileri, daha yeşil teknolojilerin nispi maliyetini artırmakta ve enerji geçişini geciktirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB ülkelerinin yakıt sübvansiyonlarına yıllık 55 milyar avronun üzerinde kaynak sağladığı ifade edilen raporda, AB ülkelerinin 15'inin ise yenilenebilir enerjiden daha fazla sübvansiyonu fosil yakıtlara harcadığı belirtildi.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Enerji, Karbon, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
21:28 Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın
21:22 Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı
21:06 Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 21:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement