AB Nisan'da 7,1 Milyar Avro Açık Verdi - Son Dakika
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AB Nisan'da 7,1 Milyar Avro Açık Verdi

15.06.2026 14:05
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AB'nin nisan ayındaki dış ticaret açığı 7,1 milyar avro oldu; enerji ithalatı etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB), enerji ithalat harcamasının artmasıyla nisan ayında 7,1 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 225,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 10,1 yükselerek 232,8 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 7,1 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Öte yandan, AB, mart ayında 2,3 milyar avro, geçen yılın nisan ayında ise 7,3 milyar avro ticaret fazlası vermişti.

AB'nin ticaretindeki değişim enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine ve araç ürünlerindeki fazlasının ise azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde ihracat nisanda yıllık bazda yüzde 5 artışla 255,4 milyar avroya, ithalat ise yüzde 9,3 artışla 256,4 milyar avroya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi nisanda 1 milyar avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi, geçen yılın nisan ayında 8,7 milyar avro ticaret fazlası vermişti.

Nisan ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,4 milyar avro ile ABD, 30,3 milyar avro ile İngiltere, 20,7 milyar avro ile İsviçre, 16,6 milyar avro ile Çin ve 9,7 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,5 milyar avro ile Çin, 31,5 milyar avro ile ABD, 14,3 milyar avro ile İngiltere, 12,5 milyar avro ile İsviçre, 10,7 milyar avro ile Norveç ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak tespit edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Nisan'da 7,1 Milyar Avro Açık Verdi - Son Dakika

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