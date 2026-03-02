AB, Orta Doğu'daki Çatışmalardan Etkilenmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Orta Doğu'daki Çatışmalardan Etkilenmeyecek

02.03.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji arz güvenliğine etkisi olmadığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin birliğin enerji arz güvenliğini etkilemesini beklemiyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da genişleyen çatışma ortamının birliğin enerji arz güvenliğine etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakın takip ettiklerine işaret eden Itkonen, "Analizimize göre, AB için acil bir enerji arz güvenliği endişesi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Itkonen, AB üyesi ülkelerden ulusal değerlendirmelerini bugün sonuna kadar paylaşmalarını istediklerini belirterek, "Önümüzdeki 48 saat içinde bir petrol koordinasyon grubu toplayacağız." dedi.

Mevcut enerji fiyatları hakkında yorum yapamayacağına dikkati çeken Itkonen, enerji ürünleri fiyatlarını uzun vadede küresel ulaşım rotalarının ve ulaşım modellerinin şekillendireceğini aktardı.

Itkonen, "Mevcut durumda AB yer altı doğal gaz depolama kapasitemiz yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Bu, AB'nin kış sonunu yeterli seviyelerde belirlemesi ve gelecek yaz yeniden dolum sağlaması için gereken sınırlar dahilinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal gazda acil bir önlem almıyoruz." diyen Itkonen, "Bu gibi durumlarda, bir kıtlık veya acil bir durum söz konusu değil. Gaz ithalatımız oldukça çeşitlendirilmiş durumda." diye konuştu."

Öte yandan, AB'nin doğal gaz koordinasyon grubu, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisini değerlendirmek üzere 4 Mart'ta toplanacak.

AB, sıvılaştırılmış doğal gazının yüzde 60'a yakınını ABD'den, önemli bir kısmını da çatışmalardan etkilenen bölgeden temin ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Orta Doğu'daki Çatışmalardan Etkilenmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:31:36. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Orta Doğu'daki Çatışmalardan Etkilenmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.