AB, Polonya'nın Nükleer Destek Planını Soruşturuyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Polonya'nın Nükleer Destek Planını Soruşturuyor

Avrupa Birliği, Polonya'nın nükleer santral için planladığı kamu desteğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

19.12.2024 16:48
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Avrupa Birliği (AB), Polonya'da inşa edilecek nükleer santrale verilmesi planlanan kamu desteğinin Birlik kurallarıyla uyumunu değerlendirmek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Polonya'nın, kıyı bölgesi Lubiatowo-Kopalino'da yapılacak yeni nükleer santrale sağlayacağı destek hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, Polonya'nın eylül ayında AB Komisyonuna yeni bir nükleer santral inşasında kamu şirketi PEJ'i destekleme planını bildirdiği ifade edildi.

Yeni santralin 3 bin 750 megavatsaat kapasiteli olması ve 2030'un ikinci yarısında faaliyete girmesi planlandığı anımsatılan açıklamada, projenin toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 45 milyar avro olması beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Polonya'nın, nükleer yatırımı 14 milyar avroluk öz sermaye, şirketin borcunun tamamına devlet garantisi, faaliyet süresince santrali destekleme gibi çeşitli katkılar sunacağı bildirildi.

AB Komisyonunun ön değerlendirmesinde nükleer santral yardım paketinin gerekli olduğu ve teşvik edici bulunduğu ifade edilen açıklamada, yararlanıcının kamu desteği olmadan projeyi yürütmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun söz konusu desteğin orantılılığı ve üretilecek elektriğin piyasadaki rekabete etkisi gibi alanlarda AB kamu destek kurallarıyla tam uyumlu olup olmadığı konusunda şüpheler taşıdığı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Komisyonu, soruşturma sonucunda söz konusu ülkeden firmaya sağlanan kamu desteğini geri alma yönünde karar alabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Polonya'nın Nükleer Destek Planını Soruşturuyor - Son Dakika

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