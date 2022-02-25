AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı - Son Dakika

Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ardından Almanya, İngiltere, AB, ABD, Japonya ve Kanada gibi ülkeler üst üste yaptırım kararı aldı. İşgalin şiddetinin artması ve sivil halkın vurulmaya başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gelmeye başladı.

PUTİN VE LAVROV'A YAPTIRIM

Önceki yaptırımlarında finans kuruluşlarını ve bankaları hedef alan AB, yeni bir yaptırım daha açıkladı. Bu sefer hedefte ise Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov yer alıyor. AB, her iki isminde mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.

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