AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı

25.02.2022 16:23

Ukrayna'nın işgalinin ikinci gününde Rusya'ya tepkiler giderek artıyor. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı alındı.

Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ardından Almanya, İngiltere, AB, ABD, Japonya ve Kanada gibi ülkeler üst üste yaptırım kararı aldı. İşgalin şiddetinin artması ve sivil halkın vurulmaya başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gelmeye başladı.

PUTİN VE LAVROV'A YAPTIRIM

Önceki yaptırımlarında finans kuruluşlarını ve bankaları hedef alan AB, yeni bir yaptırım daha açıkladı. Bu sefer hedefte ise Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov yer alıyor. AB, her iki isminde mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Almanya, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı - Son Dakika


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