AB, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacak

AB, Rusya ve Belarus\'tan ithal edilen tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ve bazı tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ürünlerine yüksek gümrük vergileri getirmeyi amaçlayan düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı. Açıklamada, Rusya ve Belarus'tan AB ülkelerine gelecek tahıl, yağlı tohum ve bunların türev ürünlerine yönelik vergilerin, bu ürünlerde ithalatı durduracak seviyeye kadar yükseltileceği belirtildi. Önlemlerin AB tahıl pazarının istikrarsızlaşmasını önleyeceği ifade edilen açıklamada, ayrıca Rusya'nın Ukrayna topraklarında üretilen ve yasa dışı ele geçirilen tahıl ihracatını durduracağı, savaşı finanse etmek için AB'ye yapılan ihracattan elde ettiği gelirleri engelleyeceği kaydedildi. Açıklamada, önlemlerin Rusya ve Belarus'tan doğrudan AB'ye ihracatla ilgili olduğu ve AB üzerinden diğer üçüncü ülkelere geçişi etkilemeyeceği bildirildi. Yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

30.05.2024 17:45
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ve bazı tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ürünlerine yüksek gümrük vergileri getirmeyi amaçlayan düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya ve Belarus'tan AB ülkelerine gelecek tahıl, yağlı tohum ve bunların türev ürünlerine yönelik vergilerin, bu ürünlerde ithalatı durduracak seviyeye kadar yükseltileceği belirtildi.

Önlemlerin AB tahıl pazarının istikrarsızlaşmasını önleyeceği ifade edilen açıklamada, ayrıca Rusya'nın Ukrayna topraklarında üretilen ve yasa dışı ele geçirilen tahıl ihracatını durduracağı, savaşı finanse etmek için AB'ye yapılan ihracattan elde ettiği gelirleri engelleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, önlemlerin Rusya ve Belarus'tan doğrudan AB'ye ihracatla ilgili olduğu ve AB üzerinden diğer üçüncü ülkelere geçişi etkilemeyeceği bildirildi.

Yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Belarus, Rusya, Rusya, Avrupa Birliği, Tarım, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacak - Son Dakika

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