 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini azaltmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini azaltmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, sigorta sektörünün sermaye yeterlilik kurallarını değiştirerek, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini azaltmayı ve ekonomiye 100 milyar avro kadar kaynak sağlamayı amaçlıyor.

AB, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini azaltmayı planlıyor
14.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:19
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin azaltılmasında anlaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), birliğin, sigorta sektörünü düzenleyen kuralların ve sektörün sermaye yeterlilik oranının güncellenmesi konusunda üye ülkelerle yapılan müzakerelerde uzlaşı sağladığını açıkladı.

Buna göre, sigorta sektörünün sermaye yeterlilik kuralları değiştirilecek ve firmaların rezervde tutmak zorunda olduğu önemli miktarda kaynak ekonomiye aktarılacak.

Sigorta sektörünün rezerv seviyelerini belirleyen sermaye maliyet oranı, mevcut yüzde 6 seviyesinden yüzde 4,75'e indirilecek.

Sektöre yönelik denetimler sadeleştirilecek. AB ülkelerindeki sigorta denetim otoritelerinin birbirleriyle daha fazla işbirliği yapmaları sağlanacak.

Sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri daha iyi hesaplaması ve bu riskler hakkında daha fazla rapor hazırlaması gerekecek.

Yapılan değişikliklerle Avrupa'daki sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin azaltılması ve 100 milyar avro kadar kaynağın ekonomiye yöneltilmesi amaçlanıyor.

Yeni kurallar, üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Sigorta, Avrupa Birliği, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini azaltmayı planlıyor - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: AB, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini azaltmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement