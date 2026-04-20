AB, Suriye ile İşbirliği Anlaşmasını Yeniden Teklif Etti

20.04.2026 17:08
Avrupa Birliği, Suriye ile askıya alınan işbirliği anlaşmasını yeniden yürürlüğe sokmayı önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Suriye ile uzun süredir askıda olan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesini teklif etti.

AB Komisyonu, 1978 yılında yapılan ve 2011 yılında Esed rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle askıya alınan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden başlatılması teklifinin AB Konseyine gönderildiğini açıkladı.

AB ve Suriye ilişkilerinde yeni bir aşamaya gelindiğine işaret edilen açıklamada, teklifin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ocak 2026'da duyurduğu yeni işbirliği çerçevesinin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yeni çerçeve kapsamında AB'nin Suriye öncülüğünde barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine desteğini artıracağı, insani ihtiyaçlara yanıt vereceği ve ekonomik toparlanma çabalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yürürlükte olduğu dönemde Suriye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklediği ve taraflar arasında adil ticari ilişkileri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşma, Suriye menşeli çoğu sanayi ürününün AB'ye ithalatında gümrük vergilerini kaldırmakta ve her iki taraf için miktar kısıtlamalarını önlemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, teklifin AB Konsey tarafından resmen kabul edilmesinin ardından Suriye makamlarına bildirileceği, bunun 11 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyaloğu öncesinde önemli bir siyasi mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Ekonomi, Suriye

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
