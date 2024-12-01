AB, Ukrayna'ya 4,2 Milyar Avro Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, Ukrayna'ya 4,2 Milyar Avro Destek Veriyor

AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna'ya insani ve askeri yardım sürecinin devam edeceğini açıkladı.

01.12.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri desteği sürdüreceklerini, ülkeye yıl sonuna kadar 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı ile gelecek yıl düzenli kaynak sağlayacaklarını söyledi.

Göreve yeni başlayan ve ilk ziyaretini Kiev'e gerçekleştiren Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

"Göreve geldiğimiz ilk günde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile birlikte Kiev'deyim." diyen Costa, bunun AB'nin Ukrayna'ya desteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Costa, "Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kendi sınırları saygı görmelidir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapı ve enerji sistemlerine yönelik saldırılarını "insanlık dışı" olarak nitelendiren Costa, AB'nin, savaşın ilk gününden beri Ukrayna ile birlikte olduğunu ve bunu devam ettireceğini vurguladı.

Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik, diplomatik ve askeri alanda yardım sağlamaya devam edeceklerini kaydederek, "AB, Ukrayna'nın bütçesini desteklemek için bu ay ilave 4,2 milyar avro sağlayacak. Buna ek olarak, önümüzdeki aydan itibaren tam bir yıl boyunca her ay 1,5 milyar avro yardım vermeyi planlıyoruz. Bu para, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerden sağlanacak ve askeri amaçlar için de kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı da artıracaklarına belirten Costa, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimine karşı 15. yaptırım paketini hazırlıyoruz." diye konuştu.

Costa, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve Ukrayna'yı AB üyesi olarak görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Savunma, Ukrayna, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Ukrayna'ya 4,2 Milyar Avro Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
14:30 Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı
14:13 Beşiktaş’ta neler oluyor Samet Aybaba’nın imzası kullanılarak transfer yapılmış Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:47 Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi
13:42 Korkutan deprem uyarısı, Türkiye’de 24 il büyük tehlike altında Korkutan deprem uyarısı, Türkiye'de 24 il büyük tehlike altında
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
13:38 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar
13:31 Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak
13:06 Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri’de hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 21:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya 4,2 Milyar Avro Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.