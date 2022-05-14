AB ülkelerinden Türkiye'deki fuarlara gösterilen ilgi artıyor - Son Dakika

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AB ülkelerinden Türkiye'deki fuarlara gösterilen ilgi artıyor

14.05.2022 11:07
AB ülkelerinden Türkiye'deki fuarlara gösterilen ilgi artıyor

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki fuarlara gösterilen ilginin arttığını, yılın geri kalanında yapılacak yurt içindeki fuarlarda 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki fuarlara gösterilen ilginin arttığını, yılın geri kalanında yapılacak yurt içindeki fuarlarda 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Aynı zamanda TOBB Fuarcılık Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ersözlü, Konya'da düzenlenen Makine Teknolojileri Fuarı'nda, AA muhabirine sektördeki gelişmeleri anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle fuarların yaklaşık 2 yıl kapalı kaldığını anımsatan Ersözlü, alınan tedbirlerle geçen yılın sonlarına doğru organizasyonların başladığını dile getirdi.

Avrupalı ziyaretçi sayısında yüzde 50'nin üzerinde artış görüldü

Salgın nedeniyle Avrupa ve Asya'da bazı fuar organizasyonlarının yapılamadığına işaret eden Ersözlü, 2019'un ilk üç ayında AB ülkelerinden gelen 28 bin 27 ziyaretçi sayısının bu yılın aynı döneminde 44 bin 356'ya çıktığını vurguladı.

Ersözlü, salgının etkisini azaltması ve alınan tedbirlerle organizasyonların hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke olarak iyi başladık. Özellikle Avrupa'dan ziyaretçi sayısında pandemi öncesi döneme göre ciddi artış var. Türkiye, fuarcılıkta da dikkati çeken bir ülke oldu. 2022 yılı ocak, şubat ve mart döneminde düzenlediğimiz fuarlarda 130'a yakın ülkeden katılımcılarla 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu çok önemli bir rakam. Bu şartlarla devam ettiğimizde yılın geri kalanında yapılacak yurt içindeki fuarlarda 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağımızı düşünüyorum."

"Fuarların, ihracata direkt katkısı yüzde 25"

Fuarcılık sektörünün üretime ve ihracata doğrudan katkı sunduğuna dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Bu organizasyonlar, istihdama da direkt katkı sağlıyor. Fuarlarda onbinleri, katılımcı firmalarla buluşturuyoruz. Burada, üretilenler alıcıya çıkıyor, burası bir pazar yeri. Burada verilen siparişler ve fuardan sonra da devam eden ilişkiler, ihracat rakamlarına direkt yansıyor. Yaptığımız araştırmada; Türkiye'de yapılan fuarların, ihracata direkt katkısı yüzde 25. Türkiye'de şu anda 100 binin üzerinde ihracatçıdan bahsediliyor. Buna sağlanan katkı da yüzde 20 ve üzerinde. Bunlar net rakamlar ve bu daha da artacak. Türkiye'de fuarcılık büyüdükçe dünya fuar pazarından aldığı pay da ihracat da artacak. İhracatçı sayısında da büyüme gerçekleşecek."

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İlhan Ersözlü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ülkelerinden Türkiye'deki fuarlara gösterilen ilgi artıyor - Son Dakika


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