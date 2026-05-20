AB ve ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma Sağlandı

20.05.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB kurumları, ABD ile ticaret müzakerelerinde anlaşarak gümrük vergilerini kaldırdı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB-ABD ticaret anlaşmasının nihai şekline ilişkin müzakerelerde anlaşma sağladı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri ile AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin, ABD'nin sanayi mallarına yönelik gümrük vergilerini kaldırdığı, belirli deniz ürünleri ile hassas olmayan tarım ürünleri için tarife kontenjanları ve indirilmiş tarifeler dahil tercihli pazar erişimi sağladığı ifade edildi.

Koruma mekanizması

Açıklamada, anlaşmanın, ABD'den ithalatta yerli üreticilere ciddi zarar verebilecek ya da zarar verme riski taşıyan ani artışlara karşı AB'ye müdahale yetkisi tanıyan özel bir korunma mekanizması içerdiği belirtildi. Yeterli kanıtın ortaya konulması halinde ise AB Komisyonunun düzenlemenin uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alabileceği ifade edildi.

ABD'nin anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, anlaşmanın hedeflerini zedelemesi veya AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerini olumsuz etkilemesi halinde, AB Komisyonunun anlaşmanın uygulanmasını tamamen ya da kısmen askıya alabileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin 31 Aralık 2026 itibarıyla AB'den ithal edilen çelik, alüminyum ve türev ürünlere yüzde 15'in üzerinde gümrük tarifesi uygulamaya devam etmesi halinde, AB Komisyonunun ABD'ye yönelik çelik ve alüminyum tavizlerini askıya alma yetkisine sahip olacağı kaydedilirken, düzenlemenin ayrıca yeni bir karar alınmaması halinde 2029 sonunda yürürlükten kalkmasını öngören bir sona erme maddesi içerdiği bildirildi.

Anlaşma, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

"AB taahhütlerine bağlı" mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Anlaşma anlaşmadır ve AB taahhütlerine bağlı kalmaktadır." paylaşımında bulundu.

"Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında ABD'nin AB'ye yönelik sanayi ihracatında tarifelerin düşürülmesi konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun AB-ABD anlaşması kapsamında verdiği sözü yakında yerine getirecekleri anlamına geldiğine işaret etti.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı. AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. AB'ye ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıyan Trump, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirmişti.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konulmasını isterken, AP temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyordu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:40:39. #7.13#
SON DAKİKA: AB ve ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.