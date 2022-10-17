AB ve ASEAN havacılık anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

AB ve ASEAN havacılık anlaşması imzaladı

17.10.2022 12:30
AB ve ASEAN havacılık anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği (AB) ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında uçuşları artırmak için "dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması" imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında uçuşları artırmak için "dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması" imzalandı.

AB'den yapılan açıklamada, taraflar arasında 6 yıl önce başlayan müzakerelerin ardından ASEAN ile uçuşları genişletmek için bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Endonezya'nın Bali kentinde bugün imzalanan "ASEAN-EU CATA" adlı havacılık anlaşması, AB ve ASEAN üyesi 37 ülke arasındaki bağlantıyı ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek.

Anlaşmaya göre, ASEAN ve AB hava yolları, iki bölge arasında karşılıklı çok sayıda sefer yapabilecek. Hava yolları, üçüncü ülkelere de haftada 14 yolcu uçuşu ile çok sayıda kargo seferi düzenleyebilecek.

Söz konusu anlaşma, dünyada iki blok arasında yapılan ilk havacılık anlaşması olmasıyla dikkati çekiyor.

YORUMLAR
500
Sırp lider Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü Sırp lider Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü Kuleba'dan AB'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın Kuleba'dan AB'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve ASEAN havacılık anlaşması imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: AB ve ASEAN havacılık anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement