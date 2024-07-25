AB ve Singapur, dijital ticaret anlaşmasını tamamladı

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ile Singapur, dijital ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı.

AB Komisyonu, Singapur ile Birlik arasında 2019 yılında yapılan serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak üzere müzakere edilen dijital ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, anlaşmanın dijital ticarete ve sınır ötesi veri akışına küresel standart getireceği kaydedildi.

AB ile Singapur arasında mal ve hizmetlerin dijital ticaretinin kolaylaşacağı ifade edilen açıklamada, engelsiz biçimde sınır ötesi veri akışı sağlanacağı ve dijital ticarete olan güvenin artırılacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, AB ile Singapur arasındaki toplam ticaretin yüzde 55'inin dijital ortamda yapıldığı hatırlatıldı.